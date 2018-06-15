انفصال نحو ألفي طفل عن آبائهم جراء سياسة الحدود الأمريكية

واشنطن: قال مسئولون أمريكيون اليوم الجمعة إن عدد الأطفال الذين تعرضوا للانفصال عن والديهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك منذ تطبيق سياسة الهجرة الجديدة “عدم التسامح” أو ” التسامح صفر ” بلغ نحو ألفي طفل.

وذكر المسؤولون، الذين عقدوا اجتماعا عبر الهاتف للشكوى بشأن تقارير إخبارية عن الوضع في مراكز الاحتجاز، إن 1995 طفلا وصلوا مع 1940 شخصا بالغا عبروا الحدود بشكل غير قانوني في الفترة بين 19 نيسان/ أبريل و31 أيار/ مايو.

وتتخذ الإدارة الأمريكية موقفا دفاعيا لسياستها الخاصة ب ” التسامح صفر “، والتي تدعو إلى المقاضاة الفورية للبالغين، ما يؤدي إلى الانفصال.

وعلى الرغم من الانتقادات الحادة من المدافعين عن الهجرة والمنظمات الإنسانية، قال مسؤولو الإدارة إن الحكومة تتبع القانون فقط وتواجه زيادة في عدد العائلات التي تصل إلى الحدود. (د ب أ).