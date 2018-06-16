سعود القحطاني: السعودية تبذل جهداً خارقاً في محاربة أجهزة القرصنة الرياضية

لندن ـ “القدس العربي”: قال المستشار في الديوان الملكي مشرف مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، إن السعودية تبذل جهداً خارقاً في المحافظة على الحقوق الفكرية.

وأضاف القحطاني أن المملكة قامت بجهود كبيرة في محاربة أجهزة القرصنة الرياضية بكافة أشكالها، ولكن هناك اشكالية كبيرة أمام كافة المهتمين بالشرق الأوسط.

وتابع القحطاني عبر حسابه في “تويتر”: “انزلاق بي إن سبورت القطرية في تسييس الرياضة والجمع غير الشرعي لمعلومات المشاهدين بمخالفة صريحة لعقود النقل ومايشكله ذلك من تعدٍ على الخصوصية والمبالغ المالية العالية التي يفرضونها من دون رقابة سيفتح المجال واسعاً لبحث المشاهد عن مصادر غير معتمدة مهما كانت الجهود الحازمة في ذلك”.

وقال القحطاني: الفيفا مطالب بوقفة شجاعة وتاريخية لإعادة تنظيم حقوق البث التي تثور تساؤلات كثيرة مشروعة بخصوصها في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً: أعيد تأكيدي على استنكاري المعروف لديكم جميعًا لكل بث غير رسمي، إضافة لاستنكاري الشديد لما يقوم به الناقل الرسمي.

وكان تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الرياضة السعودية، هدد قناة “بي إن سبورت” القطرية.

وقال آل الشيخ في تغريدة على حسابه إنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه ما سماها “التجاوزات الصادرة عن قناة (بي إن سبورت) تجاه السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها”.