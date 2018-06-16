مادورو يتهم نظيره الكولومبي بإثارة “استفزازات” لجرّ فنزويلا إلى نزاع

كراكاس: اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة، نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس بإثارة “استفزازات” عسكرية تستهدف جر فنزويلا وكولومبيا الى صراع يتطلب تدخل الولايات المتحدة.

وقال مادورو في اجتماع مع عسكريين، ان “حكومة خوان مانويل سانتوس تقوم بإثارة الاحداث والاستفزازات العسكرية الطابع انطلاقاً من كولومبيا وداخل الاراضي الفنزويلية ايضاً بهدف التسبب بصراع″ بين البلدين.

واضاف “اتوجه من هنا الى القوات المسلحة وقوات الشرطة الكولومبية كي لا توافق على مناورات رئيسها المنتهية ولايته (…) الذي يرغب في اثارة نزاع مسلح لصالح الامبريالية الامريكية الشمالية ضد جمهورية فنزويلا السيادية”.

واتت اتهامات الرئيس الفنزويلي عشية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا والتي تجرى الاحد. ولا يمكن لسانتوس الترشح مرة اخرى بعد فترتين رئاسيتين متتاليتين له منذ العام 2010.

ودعا مادورو خليفة الرئيس الكولومبي الحالي الى “تصحيح الاخطاء الكبرى التي ارتكبها خوان مانويل سانتوس″ والتي اسفرت بحسب قوله عن أسوأ العلاقات “منذ مئتي عام” بين البلدين الجارين.

واصدر مادورو تعليماته لقائد العمليات الاستراتيجية الجنرال ريميخيو سيبالوس من اجل اتخاذ “الاجراءات اللازمة للقضاء على اي استفزازات او حوادث قد تقوم بها الحكومة الكولومبية المنتهية ولايتها لتقويض العلاقات بين كولومبيا وفنزويلا”.

وتفاقمت العزلة الدولية للحكم الفنزويلي منذ اعادة انتخاب مادورو لولاية رئاسية جديدة في اقتراع قاطعه تحالف المعارضة “منصة الوحدة الديموقراطية” الذي اعتبر الانتخاب مزوراً.(أ ف ب)