ترامب ينشر صوره الخاصة في قمة مجموعة السبع قائلاً إنها تحكي القصة الحقيقية – (صور)

واشنطن: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة سلسلة من الصور الفوتوغرافية، لنفسه مع زعماء مجموعة السبع التي تم اتخاذها خلال قمة نهاية الأسبوع الماضي في كندا، على موقع تويتر، قائلاً إنها تتناقض مع التصور بأنه غير متوافق مع القادة الآخرين.

وتظهر إحدى الصور ترامب وهو يلمس يد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بينما يبتسم الاثنان مع زعماء آخرين من مجموعة السبع كانوا يحيطون بالمستشارة.

وتظهر صورة مماثلة نشرتها ميركل عبر موقع انستغرام يوم الأحد الماضي تعبيراً صارماً وهي تتكئ على طاولة ويبدو أنها تتحدث مباشرة إلى ترامب.

في تلك الصورة- وهي صورة انتشرت على نطاق واسع وتسببت في موجة من التفاعل- يجلس الرئيس الأمريكي مع ذراعيه متقاطعين، وتبدو نظرة تحدي على وجهه.

واعتبرت الصورة دليلاً على أن ترامب كان بمفرده ضد إرادة زعماء العالم الآخرين، إلا أن ترامب قال يوم الجمعة إن الصورة مضللة.

وقال ترامب على تويتر “لدي علاقة رائعة مع أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا، لكن (وسائل إعلام الاخبار الكاذبة) تظهر فقط الصور السيئة (التي تنطوي على الغضب) خلال التفاوض على اتفاق”.

وتظهر صورة أخرى ترامب وهو يمسك بيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو على جانبه الآخر.

وكتب “وسائل إعلام الإخبار الكاذبة قالوا إنني لست على وفاق مع القادة الآخرين في مجموعة السبع في كندا. وهم مرة أخرى ، مخطئين”.

وفي نهاية القمة المثيرة للجدل، أغضب ترودو ترامب بقوله إن التعريفات الأمريكية الجديدة على كندا لأسباب تتعلق بالأمن القومي “مهينة”. ورد ترامب باتهام ترودو بأنه غير نزيه وضعيف وقام بسحب تأييد واشنطن لبيان مشترك صدر في ختام القمة. (د ب أ)

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement – where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018