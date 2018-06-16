القضاء يرفض طلب محامي ترامب السابق لمنع تحدث محامي ممثلة الأفلام الاباحية في الاعلام

لوس انجليس: رفض قاض في نيويورك الجمعة طلب مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار أمر قضائي لمنع محامي ممثلة الأفلام الاباحية ستورمي دانيالز من التحدث في الاعلام عن خلاف موكليهما.

وطلب كوهين الذي تلاحقه الممثلة التي تؤكد أن ترامب أقام معها علاقة جنسية، الخميس من محكمة لوس انجليس الفدرالية اجبار مايكل افيناتي محامي دانيالز على التوقف عن اجراء مقابلات حول موضوعه وشكوى دانيالز.

واعتبر القاضي صموئيل جيمس اوتيرو الجمعة أن كوهين لم يعط دليلا على أن افيناتي سيتسبب له بـ”ضرر لا يمكن اصلاحه” اذا استمرّ في مداخلاته المتكررة في وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعية.

وكان قاض في نيويورك أمر منذ أسبوعين افيناتي إلى ضبط نفسه أكثر في وسائل الاعلام.

وافيناتي هو ممثل ستورمي دانيالز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في شكويين ضد الرئيس دونالد ترامب، الأولى للتشهير بها والثانية لإبطال اتفاق حفظ سرية يمنعها من التحدث عن علاقة أقامتها عام 2006 مع ترامب الذي ينفي هذه الادعاءات.

ودفع كوهين لدانيالز مقابل صمتها مبلغ 130 ألف دولار لكنها تؤكد أن الاتفاق تم ابطاله بما أن ترامب لم يوقعه أبدا وتطلب من المحكمة الغاءه رسميا.

وستعقد جلسة الاستماع المقبلة بشأن هذه القضية في 21 حزيران/ يونيو.(أ ف ب)