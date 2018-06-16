العثور على سمكة قرش ضخمة نافقة على شاطئ مشهور في استراليا

سيدني: ذكرت وسائل إعلام محلية السبت أن سباحين في سيدني أصيبوا بصدمة، عندما عثروا على سمكة قرش ضخمة، جرفتها الأمواج على شاطئ “بوندي” الذي يحظى بإقبال واسع النطاق.

وقالت القناة “السابعة التلفزيونية الاسترالية إن رواد الشاطئ عثروا على سمكة القرش، التي يبلغ طولها ثلاثة أمتار، وقد جرفتها الامواج على الشاطئ، مساء الجمعة، بعد أن علقت في شبكة صيد.

وكانت الامواج قد جرفتها مرة أخرى داخل المحيط، الليلة الماضية، ثم تم نقلها إلى الشاطئ من قبل هواة ركوب الامواج، بعد أن طفت على السطح مرة أخرى صباح السبت.

ونقل المنقذون في شاطئ بوندي سمكة القرش من الشاطئ.

وتعتبر أسماك القرش “ماكو قصيرة الزعانف” من الانواع المحمية في استراليا.

وشاطئ بوندي الواقع في الضواحي الشرقية من سيدني واحد من أهم المزارات السياحية في استراليا. (د ب أ)