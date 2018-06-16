مقاتلات تركية تدمر ملاجئ ومخازن لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

اسطنبول: أعلن الجيش التركي، السبت، تدمير مقاتلاته مخابئ ومخازن تابعة لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)، الذي تصفه الحكومة بانه منظمة إرهابية، في منطقة قنديل شمالي العراق.

وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان إن مقاتلات تركية دمرت أمس الجمعة ملاجئ ومخازن ذخيرة للمنظمة الإرهابية في المنطقة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

ومؤخرا قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن بلاده ستجفف “مستنقع الإرهاب” في قنديل، حيث توجد قواعد للمنظمة.

وإلى جانب تركيا، فإن حزب العمال الكردستاني مدرج على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وبحسب الاناضول، دأب الحزب على تنفيذ هجمات بين الحين والآخر، يستهدف فيها مدنيين وعناصر الأمن.

وقالت الاناضول إن قوات الأمن والجيش التركيين تتصدى للمنظمة، عبر استهداف مواقعها وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجماتها.(د ب ا)