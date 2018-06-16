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ماذا فعل روحاني لحظة تسجيل هدف المنتخب الإيراني- (تغريدة)

Jun 16, 2018

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“القدس العربي”: نشر الرئيس الإيراني حسن روحاني صورة شخصية له، الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، أظهرت ردة فعله لحظة تسجيل هدف تقدم المنتخب الإيراني على نظيره المغربي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وظهر روحاني جالسا في منزله مرتديا قميص منتخب بلاده، وهو يشاهد فعاليات المباراة من خلال شاشة تلفزيون، حيث راح يصفق وقد بدت عليه علامات البهجة لحظة إحراز هدف تقدم منتخب بلاده.

وبالخطأ سجل لاعب المنتخب المغربي عزيز بهدوز هدف فوز المنتخب الإيراني في مرماه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع، وجاءت تلك المباراة ضمن مباريات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا إسبانيا والبرتغال.

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