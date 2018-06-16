أفعى ضخمة تبتلع امرأة غربي إندونيسيا

لندن: التهمت أفعى ضخمة، امرأة تبلغ من العمر أربعة وخمسين عامًا، في جزيرة “سولايسي” غربي إندونيسيا، وفق وسائل إعلام محلية اليوم السبت.

وذكر موقع “detik.com”، أن السلطات والسكان في المقاطعة الجنوب شرقية عثروا، الجمعة، على الأفعى أثناء البحث عن المرأة التي فٌقدت قبل يوم واحد.

وقاد العثور على متعلقات الضحية إلى الاعتقاد بأن الأفعى قد ابتلعتها، فجلبها الأهالي إلى القرية وشقوا بطنها ليجدوا جثة المرأة المفقودة مكتملة داخلها.

وتداولت وسائل إعلام محلية وأجنبية صوراً تظهر جثة الضحية التي تدعى “وا تيبا” أثناء إخراجها من بطن الأفعى.

وفي مارس/ آذار من العام الماضي، شهدت الجزيرة ذاتها واقعة مماثلة، حيث التهمت أفعى رجلاً داخل مزرعة نخيل بإحدى القرى.