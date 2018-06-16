إيكونومست”: المسلمون في أمريكا يُنظر لهم على أنهم أقل شأناً من الزنوج والمثليين
لندن ـ “القدس العربي”:
قالت مجلة “إيكونومست” البريطانية في تقرير لها بمناسبة عيد الفطر المبارك، إن الصعود السياسي الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصادف مع ازدياد جرائم الكراهية ضد المسلمين في أمريكا، وأن خطابه المعادي للمسلمين قبل و بعد وصوله للبيت الأبيض ليس وحده الذي ساهم في تزايد الكرهية ضد المسلمين، انما عوامل أخرى سابقة.
ونقلت المجلة عن مراكز استطلاع أن المسلمين يُنظر لهم على أنهم أقل شأنا من الزنوج والمثليين جنسيا.
وأكدت أن المسلمين يعتقدون أن كثيرا من مواطنيهم يعتبرونهم مواطنين من الدرجة الثاني، وأن بيانات مكتب التحقيقات الاتحادي أظهرت أن الحوادث بدافع التمييز والكراهية ضد المسلمين تضاعفت خلال الفترة بين عامي 2014 و2016، كما أن ثلث المسلمين الذين أجابوا على استطلاع لمركز “بيو” للأبحاث قالوا إنهم عوملوا بشكوك مقارنة بربع المستطلعة آراؤهم قبل عشر سنوات.
وذكرت أنه في استطلاع قام به مركز “يوغوف” قال 18% من الأميركيين إنهم يدعمون منعا للمسلمين من المشاركة في الانتخابات.
كما كان 48% من الأمريكيين قد أيدوا فكرة ترامب عن حظر سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة بداية تصريحه بها في ديسمبر/كانون الثاني 2015، وقد انخفضت هذه النسبة حاليا إلى 39%.
لكن هذا الانخفاض حدث في صفوف الديمقراطيين فقط، فقد كان 15% من مؤيدي الحزب الديمقراطي عام 2015 يؤيدون حظرا على سفر المسلمين إلى أميركا، وانخفضت هذه النسبة إلى 5% حاليا.
أما نظراؤهم الجمهوريون فقد ظلوا متمسكين برأيهم حول حظر السفر، ففي 2015 كان 80% منهم يؤيدون الحظر، وقد تم تسجيل نفس النسبة حاليا.
ان العنصريين المتطرفين لا يفقهون شيء من دياناتهم التي يعتقدون من وجهة نظرهم الديقة
بانهم الاحق ،
ان الله قد انزل الاديان إلي عبادة وكما قال عز وجل انه العقل والروح والزبر ، وما يعني هذا الا ان الديانات الثلاثة تساوي السلام ان ارتبطت فهي تمثل الله ، وهي الثلاث وحدات ( عند المسيحيين واليهود الاب والابن والروح ) ان اتحدت سيحل السلام علي الارض ، فهي تمثل العقل والروح والزبر ولا تعني هذه الكلمة الا النخاع او الحمض النووي، الجديد ما هو الا طبعة من القديم ولكن في تحسن ، وهذا يمثل استمرار الحياة حتي الكمال وهذا لن يتم لان الكمال لا يكتمل ( التقدم الخلقي )perfection ,
ولكن الناس لا تفكر ولا تقارن الا كما كتبت في البداية ، افكار محدودة متطرفة وعنصرية وما القرءان الا ملخص لجميع الاديان التي انزلها الله الي عبادة ولكن لصعوبة معاني كلماته لا يفقهة الفقهاء ، ولا يعلم معني الحديث الا من يتحدث ولا يعلم اسرار كلمات الرسالة الحقيقة الا من ارسلها ، ومن كفر فهو لنفسة ومن امن فهو لنفسة
والله يرحمنا اجمعين .