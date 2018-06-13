“انستغرام” يحذف فيديو لشريهان..وهكذا ردت- (تغريدة)
“القدس العربي”: حذفت إدارة تطبيق “انستغرام” فيديو على حساب النجمة المصرية شريهان.
وأعربت الفنانة القدير عن غضبها في منشور من حذف الفيديو وقالت فيه: “هناك فيديو صنعه معجب محب لي، وشاهدته أنا شخصيًّا أكثر من مرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، “كان ولا يزال” على جميع مواقع السوشيال ميديا وأُعجبت به، وأحببت أن أشكر مجهوده بإعادة عرضه ولكن على صفحتي أنا الرسمية بالانستغرام”.
وأضافت “ثم فوجئت بعد ثلاثة أيام من عرضه ومشاهدته، أنكم حذفتوا هذا الفيديو من دون علمي أو مخاطبتي أو إبداء أي أسباب! لم أفهم لماذا؟”.
إلى #إدارة_الإنستجرام والسادة القائمين عليها .. حذف فيديو أو بوست دون إبداء لأي أسباب من إدارة الإنستجرام و دون إعلام صاحب الصفحة شخصياً هو أسلوب الحقيقة لا يليق بكم وغير متحضر ومرفوض تماماً على الأقل بالنسبة لي أنا شخصياً. علماً بأن هذه ثاني مرة تقوموا فيها بحذف بوست من على صفحتي الشخصية، والحقيقة إنها طريقة و لغة مرفوضة تماماً وغير لائقه بالنسبة لي .. كل ما لكم عندي هو فقط انكم تقول لي أغلقي الصفحة ويكون طلبكم لي مسبب . هناك فيديو صنعه معجب محب لي وشاهدته أنا شخصياً أكثر من مرة على جميع مواقع التواصل الإجتماعي “كان ولا يزال” على جميع مواقع السوشيل ميديا وأعجبت به وأحببت أن أشكر مجهوده بإعادة عرضه ولكن على صفحتي أنا الرسمية بالإنستجرام، ثم فوجئت بعد ثلاثة أيام من عرضه ومشاهدته انكم حذفتوا هذا الفيديو دون علمي أو مخاطبتي أو إبداء أي أسباب !!! لم أفهم لماذا؟ والحقيقة أراه فعل لا يليق بكم ولا بي، كان عليكم أن تراسلوني أولاً وتقولوا لي ما هي الأسباب !!! وإن كان لكم حق وأسبابكم سليمة فأنا التي كانت ستقوم أولاً بتقديم الأعتذار لكم، وثانياً حذف البوست أو الفيديو وتصحيح الخطأ .. هذا إن كان هناك أي خطأ ولكن ليس بهذه الطريقة المرفوضه. أخيراً .. أتمنى على إدارة الإنستجرام أن ترسل لي رسمياً أسباب حذف المقطع في أسرع وقت ممكن إن أمكن .. وأرجو إرسال الطريقة السريعة التي أستطيع بها مخاطبة الشخص المسؤول لديكم وفوراً لمعرفة أسباب الحذف .. #شريهان #انستجرام
وأعادت شريهان نشر الفيديو في حسابها على موقع “تويتر”.