“انستغرام” يحذف فيديو لشريهان..وهكذا ردت- (تغريدة)

“القدس العربي”: حذفت إدارة تطبيق “انستغرام” فيديو على حساب النجمة المصرية شريهان.

وأعربت الفنانة القدير عن غضبها في منشور من حذف الفيديو وقالت فيه: “هناك فيديو صنعه معجب محب لي، وشاهدته أنا شخصيًّا أكثر من مرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، “كان ولا يزال” على جميع مواقع السوشيال ميديا وأُعجبت به، وأحببت أن أشكر مجهوده بإعادة عرضه ولكن على صفحتي أنا الرسمية بالانستغرام”.

وأضافت “ثم فوجئت بعد ثلاثة أيام من عرضه ومشاهدته، أنكم حذفتوا هذا الفيديو من دون علمي أو مخاطبتي أو إبداء أي أسباب! لم أفهم لماذا؟”.

وأعادت شريهان نشر الفيديو في حسابها على موقع “تويتر”.