لو فيغارو: هناك قوات فرنسية خاصة في اليمن إلى جانب القوات الإماراتية
باريس : نقلت صحيفة لو فيجارو الفرنسية عن مصدرين عسكريين قولهما إن هناك قوات خاصة فرنسية على الأرض في اليمن إلى جانب القوات الإماراتية.
ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى عن أنشطة القوات الخاصة. ولم يصدر رد من وزارة الدفاع الفرنسية حتى الآن لكن سياستها المعتادة هي عدم التعليق على عمليات القوات الخاصة.
وكان مصدر برلماني فرنسي قد قال لرويترز في الآونة الأخيرة إن قوات فرنسية خاصة توجد في اليمن.
ودخلت قوات تابعة للتحالف العربي مطار مدينة الحديدة اليمنية اليوم السبت في أكبر معركة منذ تدخل التحالف في الحرب للتصدي لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية أمس الجمعة إن فرنسا تدرس إمكانية تنفيذ عملية كسح ألغام ليتسنى الوصول إلى ميناء الحديدة بمجرد أن ينهي التحالف عملياته العسكرية.
وأكدت الوزارة أن فرنسا لا تجري عمليات عسكرية في منطقة الحديدة في هذه المرحلة وليست جزءا من التحالف بقيادة السعودية.
وتدعم فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا التحالف العربي في الصراع اليمني وتمد السعودية والإمارات بالأسلحة.(رويترز)
نعم قوات فرنسية لنزع الألغام الذين زرعوه الحوثيون المجرمون في جميع مناطق الحديدة لقتل إعداد أكبر من المواطنين . وكان في مقدمة الصفوق ابنا الجنوب الذين حرروا المطار . شكرا لأي مواطن يساعد الشعب اليمني حتى يتخلص من المجرمون الحوثيون .
الشعب اليمني يشكر الله سبحانه ودول التحالف والدول الأجنبية والمقاومة على تحرير الحديدة انه يوم تاريخي ولن ينسى ابدا .