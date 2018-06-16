المغربي بوحدوز يعلم بحمل زوجته بعد هدفه في مرمى منتخب بلاده ـ (فيديو)

سان بطرسبرغ (روسيا) :بعد دقائق قليلة من الصدمة، التي تلقاها بتسجيل هدف عن طريق الخطأ في مرمى منتخب بلاده ، جاء النبأ السار إلى عزيز بوحدوز نجم المنتخب المغربي لكرة القدم بحمل زوجته.

وسجل المهاجم البديل بوحدوز هدف الفوز 1 / صفر للمنتخب الإيراني لكرة القدم عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (المنتخب المغربي) ،خلال مباراة الفريقين أمس الجمعة في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في الدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 .

وعاش بوحدوز أصعب لحظات بعد تسجيل الهدف الذي جاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الشائع للمباراة، لاسيما وأن هذه الهزيمة قضت على أحلام الفريق منطقيا في العبور للدور الثاني في البطولة حيث يخوض الفريق اختبارين في غاية الصعوبة بالمباراتين التاليتين في المجموعة أمام منتخبي البرتغال وإسبانيا.

ولم يعد أمام الفريق سوى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل في كل من المباراتين.

ولكن دقائق قليلة فقط بعد هذا الهدف كانت تفصل بوحدوز 31/ عاما/ عن الخبر السار حيث أكد اللاعب : “اتصلت لتوي بزوجتي وعرفت أننا ننتظر مولودا”.

وأوضح بوحدوز ، في تصريحات إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، : “لسوء الحظ. هذه هي كرة القدم. ولكنني أشعر بالسعادة لأشياء أخرى. والآن ، أتمنى التغلب على المنتخب البرتغالي”.

وكان بوحدوز شارك في الدقيقة 76 من مباراة الأمس أمام المنتخب الإيراني.

ووجه رضا جوهاني نجاد نجم المنتخب الإيراني رسالة تشجيع إلى بوحدوز ، على موقع “انستجرام” للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت ، قائلا : “لا أعرفك بشكل شخصي. ولكن ، في الحياة ، أحيانا تفوز وأحيانا تخسر. لا تنغمس كثيرا في هذاالهدف الخاطئ”.

وأضاف : “جميعنا من اللاعبين المحترفين. وهذا جزء من كرة القدم. أشعر بسعادة كبيرة وفخر من أجل بلادي. ولكنني أتمنى لك حظا أوفر”.(د ب أ)