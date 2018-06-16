هكذا احتفل محمد صلاح بعيد ميلاده في روسيا ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

احتفل النجم المصري محمد صلاح، أمس الجمعة، بعيد ميلاده الـ26 بمقر إقامة المنتحب المصري في مدينة غروزني بالشيشان.

وبحسب تقارير حصل صلاح على هدية متميزة من الرئاسة الشيشانية وباسم المشجعين الشيشانيين، و تتمثل في كعكة مزينة بحذاء ذهبي.

وظهر صلاح في فيديو وهو يعانق زملاءه على وقع أغنية “عيد ميلاد سعيد” باللغتين الإنليزية والعربية، قبل أن يطفئ الشموع.

وخسر منتخب مصر مباراته الأولى أمام أوروغواي، الجمعة، بهدف قاتل في آخر دقيقة من زمن المباراة، وسيواجه منتخب روسيا الثلاثاء المقبل.

ولم يشارك صلاح وبقي على دكة الاحتياط خلال المباراة لعدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وأصيب صلاح، الذي سجل 44 هدفا لليفربول في الموسم الماضي، في أربطة الكتف في المباراة التي خسرها فريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو الماضي.