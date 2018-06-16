الأورغوياني كافاني: “ولع″ أبنائي بصلاح وراء طلبي الحصول على قميصه



قال الأورغوياني أدينسون كافاني، إن السبب وراء طلبه الحصول على قميص المصري محمد صلاح، عقب نهاية مباراة منتخبي البلدين ،اليوم الجمعة، في كأس العالم لكرة القدم هو ولع أبنائه باللاعب المحترف في ليفربول الإنجليزي.

والتقى منتخبا الأوروغواي ومصر اليوم الجمعة، في مباراة المجموعة الأولى من المونديال، وانتهت بفوز “السيليستي” على “الفراعنة” بهدف مقابل لا شيء.

وعقب انتهاء المباراة، وفي تصريح لصحيفة “أولي” الأرجنتينية، قال كافاني: “طلبت الحصول على قميص صلاح عقب نهاية اللقاء، تلبيةً لرغبة أبنائي في الحصول على قميصه”.

ولم يشارك صلاح مع منتخب بلاده في لقاء أورغواي التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها الشهر الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني.

ونجحت أورغواي في إنهاء عقدة المباريات الافتتاحية لها بالمونديال، حيث أنها لم تحقق أي فوز خلال أول مباراة لها بالمجموعة منذ كأس العالم 1970 فى المكسيك، عندما تغلب على إسرائيل بهدفين دون رد.

وبفوز اليوم، يحتل منتخب أورغواي المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف روسيا المتصدر، فيما يحتل منتخب مصر المركز الثالث بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن السعودية. (الأناضول)