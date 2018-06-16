مارادونا يكسر القوانين ويدخن السيجار في ملعب المونديال- (فيديو)

رفع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا راية التحدي لقوانين الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) خلال مباراة منتخب بلاده أمام آيسلندا، اليوم السبت، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم في روسيا.

وأظهرت كاميرات التلفاز، تواجد مارادونا في ملعب المباراة، وهو يقوم بتدخين السيجار الكوبي، رغم أن لوائح “فيفا” تمنع التدخين في ملاعب المونديال.

يذكر أن ملاعب بطولة كأس العالم بها لافتة كبيرة مكتوب عليها “ممنوع التدخين” في إشارة إلى عدم قيام جميع المتابعين لمباريات المونديال من المدرجات بالتدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

وحرص مارادونا على التواجد في ملعب ” أتكريت أرينا” لمؤازرة التانغو في مباراته بالمونديال.

وتعادل المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الآيسلندي بهدف لكل منهما، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة.