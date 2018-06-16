ميسي يهدر ركلة جزاء وأيسلندا تفرض التعادل على الأرجنتين

موسكو: أهدر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ركلة جزاء في الشوط الثاني لتفرض أيسلندا، التي تشارك في كأس العالم لكرة القدم لأول مرة، على بطلة العالم مرتين التعادل 1-1 في المجموعة الرابعة اليوم السبت. وضع سيرجيو أغويرو الأرجنتين في المقدمة في الدقيقة 19 بعدما دار بجسده وسجل من 12 مترا.

لكن أيسلندا، وهي أصغر بلد من حيث عدد السكان يتأهل إلى كأس العالم وأبهرت الجميع بوصولها لدور الثمانية ببطولة أوروبا قبل عامين، أدركت التعادل بعد أربع دقائق عندما سجل الفريد فينبوجاسون من مسافة قريبة.

وحصلت الأرجنتين على ركلة جزاء في الدقيقة 64 بسبب مخالفة من هوردور ماجنوسون ضد أغويرو لكن ميسي سددها ضعيفة لينقذها الحارس هانيس هالدورسون.

وشنت الأرجنتين التي حظيت بتشجيع معظم الجماهير في استاد سبارتاك سيلا من الهجمات في الشوط الثاني لكن رغم ذلك صنعت القليل من الفرص على المرمى قبل وبعد ركلة جزاء ميسي.

وفي المقابل أظهرت أيسلندا نشاطا مستمرا وكافحت طيلة اللقاء ولعبت بجرأة منذ البداية حيث هاجمت في بعض الأوقات بسبعة لاعبين داخل منطقة جزاء الأرجنتين لاستغلال تذبذب مستوى الدفاع.

وبعد تسديدة لا ترد من أغويرو افتتح بها التسجيل لم تستسلم أيسلندا وتعادلت سريعا بعدما رد الحارس ويلي كاباييرو تسديدة من جيلفي سيغوردسون وتابعها فينبوغاسون إلى الشباك.

وبعد ثلاثية كريستيانو رونالدو في تعادل البرتغال المثير 3-3 مع اسبانيا أمس الجمعة كانت الأنظار مسلطة على ميسي للرد على غريمه لكنه لم يجد متنفسا لإظهار مهاراته أمام دفاع أيسلندا الصلب.

وتمسكت أيسلندا بفرصتها في المنافسة على التأهل لدور 16 وستنتظر معرفة نتيجة لقاء كرواتيا ونيجيريا بنفس المجموعة في وقت لاحق اليوم.

(رويترز)