التلفزيون الروسي يطمس صورة السفارة البريطانية في فيديو عن المونديال

موسكو: طمس التلفزيون الرسمي الروسي صورة مبنى السفارة البريطانية في موسكو، في فيديو عن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها روسيا.

ووضعت محطة (بيرفي) بدلا من صورة السفارة، صورة كاتدرائية مدينة سارانسك، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت.

وكان الفيديو قد أذيع، أول أمس الخميس، قبل مباراة افتتاح البطولة بين المنتخب الروسي ونظيره السعودي، وكان الفيديو يظهر انطباعات عن العاصمة الروسية، ولم يقتصر هذا التغيير على مبنى السفارة البريطانية الذي جرى افتتاحه في عام 2000 على ضفاف نهر موسكفا، وحسب، بل امتد الأمر كذلك إلى نصب تذكاري ضخم، ظهر مكانه صورة لمدينة موسكو.

وكتبت وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا التصرف فُهِمَ على أنه طعنة ضد بريطانيا.

يذكر أن العلاقات بين بريطانيا وروسيا تدهورت في أعقاب واقعة تسميم عميل المخابرات الروسية المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في جنوب بريطانيا، بغاز سام، وقد تبادل الجانبان في ربيع العام الحالي، طرد دبلوماسيين.

ومنعت روسيا عمل المركز الثقافي البريطاني في روسيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في مستهل البطولة على ضرورة فصل المونديال عن السياسة.