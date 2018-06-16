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صلاح يشارك في كامل تدريبات المنتخب المصري- (صور)

Jun 16, 2018
صلاح خلال التدريبات في غروزني الشيشانية
صلاح خلال التدريبات في غروزني الشيشانية

القاهرة: شارك محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي لأول مرة في كامل تدريبات المنتخب المصري الأول لكرة القدم، اليوم السبت، في مدينة غروزني الشيشانية.

و‏يلتقي المنتخب المصري، يوم الثلاثاء، المقبل مع نظيره منتخب روسيا على ملعب سان بطرسبرغ أرينا في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

وشارك صلاح في التدريب كاملا وظهر نجم ‏ليفربول بمستوى رائع للغاية وسجل هدفا في التدريب ليثبت جاهزيته لخوض مباراة روسيا المقبلة.

وغاب محمد صلاح عن مباراة أوروغواي في بداية مباريات منتخب مصر بكأس العالم بسبب خشية الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني، من تجدد إصابة اللاعب.

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