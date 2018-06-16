إصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

غزة: أصيب شابان فلسطينيان، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي نفذته طائرة بدون طيار، قرب الحدود الشرقية لمخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وقال مصدر طبي إن “شابين فلسطينيين أصيبا بشظايا صاروخ من طائرة دون طيار”. ووصف المصدر حالة الإصابتين بـ”المتوسطة”.

بدوره، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره عقب القصف، بأنه :”قبل وقت قصير قامت طائرة جوية بإطلاق نار تحذيري لإبعاد خلية كانت تقوم بتحضير بالونات حارقة جنوب قطاع غزة”.

ويطلق العشرات من الفلسطينيين المشاركين في مسيرات “العودة” السلمية، المنطلقة منذ 30 مارس/آذار الماضي، العشرات من الطائرات الورقية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع شرقًا.

وتستند فكرة الطائرات الورقية الحارقة على ربط فتيل من القماش المُغمور بالمواد الحارقة، كالبنزين والكاز، في ذيل الطائرات الورقية، وإشعال النيران فيها قبيل إطلاقها.

ويستخدم الفلسطينيون هذه الطائرات في محاولة للفت الأنظار إلى ما يجري في غزة من تردي للأوضاع الاقتصادية.

(الأناضول)