بوليساريو تطعن بمفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

الجزائر: تقدمت جبهة البوليساريو بطعن أمام محكمة العدل الأوروبية ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي السماح بإجراء مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، بحسب ما صرح قيادي في البوليساريو، السبت.

وأكد محمد خداد “تقدمنا بالطعن لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة والمعركة القانونية ستستمر”.

كما كتب خداد في تصريح “أمام عجز المفوضية الأوروبية عن ضمان احترام قرار المحكمة، فإن بوليساريو لا تملك خيارا آخر سوى اللجوء مرة أخرى الى القضاء الأوروبي لإلغاء المفاوضات الجارية”.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت في نيسان/ابريل على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد البحري الذي ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن حق تقرير مصير الصحراء الغربية.

ولكن بالنسبة إلى بوليساريو فان “اي اتفاق لا معنى له إذا لم يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية لأن 91 بالمئة من السمك يتم صيده في هذه المياه” كما صرح خداد.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي باشرا في أول حزيران/يونيو في الرباط جولة ثانية من مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري.

وجرت الجولة الأولى في نيسان/أبريل الماضي، في غمرة تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق الحالي بين الطرفين، والذي تنتهي صلاحيته في 14 تموز/يوليو المقبل.

وكان الطرفان أكدا عزمهما على إنجاح المفاوضات في أقرب وقت، من دون أن يشيرا إلى كيفية التوفيق بين تحقيق هذا الهدف واحترام قرار المحكمة الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية، في ظل تأكيد المغرب رفضه أي تفاوض حول “سيادته على أقاليمه الجنوبية”.

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قررت نهاية شباط/فبراير أن اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب “قابل للتطبيق على أراضي المملكة” ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية والتي لم تتم الإشارة إليها في نص الاتفاق.

ويرفض المغرب هذا القرار في حين أشادت به جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء مدعومة من الجزائر.

واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو.

وتنشط في المنطقة سفن 11 بلدا بينها اسبانيا وفرنسا وهولندا وليتوانيا.

(أ ف ب)