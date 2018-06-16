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قرقاش يلمح إلى موافقة الحوثيين الانسحاب من الحديدة- (تغريدة)

Jun 16, 2018
قوات موالية للحكومة اليمنية في منطقة الحديدة حيث تدور
قوات موالية للحكومة اليمنية في منطقة الحديدة حيث تدور المعارك

اليمن: ألمح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إلى موافقة الحوثيين، على شروط الانسحاب من الحديدة وتسليم مينائها لإشراف أممي، وذلك مقابل وقف العملية العسكرية المتصاعدة منذ أربعة أيام.

وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات على تويتر، السبت، ” نحن وكل اليمن نرحب بالخبر السار من صنعاء، ونشجع جهود المبعوث لتسهيل تسليم آمن للحديدة إلى الحكومة اليمنية الشرعية”.

وأعرب قرقاش عن تقديره لما وصفه بـ” التصميم الدؤوب” لمبعوث الأمم المتحدة، لإقناع الحوثيين بإلقاء أسلحتهم والدخول في مناقشات سياسية ذات مغزى.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، يريد أهالي الحديدة أن يتحرروا على وجه السرعة، وأن التحالف العربي، سيواصل استعداداته لتحقيق هذا الهدف المستعجل.

جدير بالذكر، أن المبعوث الأممي مارتن غريفيثس، وصل العاصمة اليمنية صنعاء، ظهر اليوم، في محاولة أخيرة لاحتواء معركة الحديدة، ونقل شروط الإمارات والتحالف العربي للحوثيين، مقابل وقف العمليات العسكرية.

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