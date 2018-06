قرقاش يلمح إلى موافقة الحوثيين الانسحاب من الحديدة- (تغريدة)

اليمن: ألمح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إلى موافقة الحوثيين، على شروط الانسحاب من الحديدة وتسليم مينائها لإشراف أممي، وذلك مقابل وقف العملية العسكرية المتصاعدة منذ أربعة أيام.

وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات على تويتر، السبت، ” نحن وكل اليمن نرحب بالخبر السار من صنعاء، ونشجع جهود المبعوث لتسهيل تسليم آمن للحديدة إلى الحكومة اليمنية الشرعية”.

We and all of Yemen would welcome good news out of Sanaa. We encourage the Envoy’s efforts to facilitate the safe handover of Hodeida to the legitimate Yemeni Government.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 16, 2018