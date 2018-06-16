15 حريقا في مستوطنات محيط غزة جراء إطلاق طائرات ورقية حارقة

شهدت المستوطنات الإسرائيلية الواقعة بمحيط قطاع غزة، السبت، اندلاع 15 حريقا، جراء إطلاق الفلسطينيين طائرات ورقية حارقة صوبها، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “هآرتس″، إن 9 حرائق لا تزال مشتعلة في مستوطنات ما يسمى بمحيط (غلاف) قطاع غزة.

وأوضحت أن سبعة حرائق لا تزال مشتعلة في مستوطنات “كيسوفيم” و”راعيم” وواحدة في المحمية الطبيعية “نير عام”، وجميعها واقعة شمالي صحراء النقب، وأخرى في أحراش قريبة من مستوطنة “كرميا”، (4 كلم شمال قطاع غزة).

ونقلت عن عناصر الحماية المدنية إن حريقين اثنين لا يمكن السيطرة عليهما.

فيما أعلنت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية (حكومية)، أن حريق مستوطنة “راعيم”، أسفر عن احتراق نحو ألف دونم من الأراضي الزراعية حتى الآن، وفق المصدر ذاته.

وأدّت الحرائق إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية الرابطة بين تلك المستوطنات، حسب “هآرتس″.

وقالت متحدثة باسم الحماية المدنية الإسرائيلية، إن عدد الحرائق بشكل عام بلغ 15 حريقا بمستوطنات محيط قطاع غزة، منذ ساعات الصباح، مشيرة إلى أن 11 حريقا اندلع أمس بالمنطقة ذاتها.

وحسب معطيات كشفتها لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي، الخميس الماضي، فإن الطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها فلسطينيون من القطاع، أسفرت عن اندلاع أكثر من 400 حريق بتلك المستوطنات.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن تكلفة مواجهة تلك الحرائق بلغت نحو 2 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 554 ألف دولار).

وأمس الجمعة، نقلت “هآرتس″ عن الحاخام دودي سيمحي، ضابط الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي، إن النيران أتت على نحو 25 ألف دونم من الأراضي الزراعية في المناطق المتاخمة لقطاع غزة، خلال الشهرين الماضيين.

(الأناضول)