الفيفا يوافق على رفع اللافتات التي تطالب بالسماح للمرأة الإيرانية بحضور المباريات

موسكو: وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت، على السماح بظهور اللافتات التي تدعم المرأة لحضور مباريات كرة القدم في إيران خلال منافسات كاس العالم.

وظهرت أعلام تحمل رسائل “لا لمنع المرأة” و”ادعم المرأة الإيرانية للحضور في الملاعب” في المباراة التي فاز بها المنتخب الإيراني على نظيره المغربي 1 / صفر، أمس الجمعة، في سان بطرسبرغ.

ولا يسمح الاتحاد الدولي أن تقوم الجماهير بتوجيه رسائل سياسية خلال المباريات ولكن الاتحاد الدولي ذكر أن هذه الحملة “نداء جماعي” وليست شعارا سياسيا وان اللافتات تمت الموافقة عليها قبل المباراة من قبله واللجنة المحلية المنظمة للبطولة.

وتم منع السيدات من حضور الرياضات التي يتنافس فيها الرجال في إيران لما يقرب من 40 عاما.

ولكن المشجعات الإيرانيات سافرن إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم والتقطت لهن صورا وهن يدعمن منتخب بلادهن .

ويلتقي المنتخب الإيراني، الذي يتصدر المجموعة الثانية، مع نظيره الإسباني، يوم الأربعاء المقبل.