الحكومة اليونانية تنجو من مذكرة حجب الثقة بشأن الاتفاق على إسم مقدونيا

أثينا: نجت الحكومة اليونانية التي يقودها اليساريون، السبت، من مذكرة بحجب الثقة تقدمت بها المعارضة اليمينية احتجاجا على اتفاق ينهي خلافا استمر 27 عاما بين اثينا وسكوبيي على اسم مقدونيا، على ما أعلن رئيس البرلمان.

وقال رئيس البرلمان اليوناني يورغيس فاريمينوس “من اصل 280 نائبا حضروا، صوت 153 ضد المذكرة”، وذلك قبل ساعات من لقاء وزيري خارجية البلدين، صباح الأحد، على الحدود لتوقيع الاتفاق الذي يقضي بأن يتغير اسم “جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة” إلى “مقدونيا الشمالية”.

ويهدف الاتفاق الى تكريس تخلي مقدونيا عن اي مطمع بالإقليم اليوناني الذي يحمل الاسم نفسه، وكذلك عن استيلائها على جزء من الإرث التاريخي لمقدونيا القديمة التي يجسدها الإسكندر الأكبر.

وقدم مذكرة حجب الثقة حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ الذي يعتبر ان التسوية التي تم التوصل اليها تشكل “تراجعا وطنيا”. وقال زعيمه كيرياكوس ميتسوتاكيس في البرلمان “لن نقسم اليونانيين من أجل توحيد” المقدونيين.

لكن رئيس الحكومة اليكسيس تسيبراس يصف الاتفاق بأنه “انتصار تاريخي مهم لليونان”.

(أ ف ب)





