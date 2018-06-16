﻿قمة سنغافورة: يُسر المصافحة وعُسر السلام

صافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الزعيم الكوري كيم جونغ أون في قمة سنغافورة، وتبادلا عبارات المحبة بعد أن تراشقا بالشتائم قبل أسابيع قليلة. ورغم الحماس الذي يثيره البيت الأبيض حول الاتفاق الذي تمخض عن القمة، فإن المراقبين داخل أمريكا وخارجها ليسوا على ثقة كافية بأن الاستبشار بالمصافحة يكفي لتخليص شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي وتعبيد دروب السلام، فهذه ما تزال متعرجة وشائكة وحافلة بالمشاق والعوائق. هذا دون احتساب استعداد ترامب للنكث بالعهود والمواثيق، كما فعل في الاتفاق النووي الغربي مع إيران، أو اتفاقية باريس حول المناخ.

(ملف الحدث، ص 6 ـ 13)