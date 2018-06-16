﻿500 عمل فني تغادر متاحف باريس العريقة إلى أخرى صغيرة

باريس ـ «القدس العربي»ـ آدم جابر: كشفت وزيرة الثقافة الفرنسية، فرانسواز نيسان، النّقاب عن قائمة تتألف من نحو خمسمئة قطعة فنية سيتم نقلها من مجموعة من المتاحف الوطنية الشهيرة والعريقة في باريس، لتحط الرّحال خلال فترة محددة في متاحف أخرى صغيرة ومتوسطة في الأقاليم الداخلية للبلاد، ابتداء من أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك بهدف تعريف العدد الأكبر من الفرنسيين على كنوز بلادهم الفنية، حسبما أكدت الوزيرة، وهي خطوةٌ رحبت بها مجموعة من الجهات المعنية.

ومن بين المتاحف الوطنية العريقة في باريس أو ضاحيتها، يعد «اللوفر» أكبر المشاركين في هذه الحملة، حيث سيغادرُ أكثر من ثلاثين عملاً فنياً هذا المتحف العريق، بما في ذلك لوحة «السيدة مع المروحة» للفنان الاسباني الكبير فرانشيسكو غويا، التي ستسافر إلى متحف «آجان» الصغير والذي يضم مجموعة من اللوحات الاسبانية. كما أن «اللوفر» وهو أكبر متحف في العالم، سيقوم أيضا بإعارة «بورتريه فرانسوا الأول» للرســـام الإيطـــالي تيتــيـــان لأحــد المـتــاحف في المـــدن الداخلية في البلاد.

غير أن حلم وزيرة الثقافة بنقل لوحة «الموناليزا» الشهيرة للفنان الإيطالي ليوناردو دا فينشي إلى أحد المتاحف الصغيرة أو المتوسطة أو تنقلها بين بعضها، لن يتحقق على ما يبدو، حيث أكدت إدارة «اللوفر» أنه، وبعد دراسة معمقة من خبرائه، لن يتمكن من إعارة لوحة «الموناليزا» مشيراً إلى أن نقلها سيكلف وزارة الثقافة نحو 35 مليون يورو، وهو مبلغ كبيرٌ جداً.

وسيقوم متحف «أورساي» في باريس هو الآخر بإعارة مجموعة من كنوزه الفنية، بما في ذلك أبرز أعمال الرسام الهولندي الكبير فان غوخ على غرار «مخيم البوهيميون، ولوحات شخصية».

وأيضا سيستضيف متحف إدموند روستاند المتوسط في منطقة (بيرينيه – أتلانتيك) «البورتريه الخاص بكليمنتين «هيلين دوفاو» الآتي من متحف «أورساي». كما ستسافر من «قصر فرساي» العريق لأشهر، مجموعة من الأعمال الفنية إلى متاحف صغيرة ومتوسطة في أنحاء فرنسا، منها «موت مارات» للرسام الفرنسي جاك لوي دافيد، الذي يعد أحد أبرز فناني المدرسة الكلاسيكية الجديدة.

ومن المفترض أن ينطلق هذا المشروع في الخريف المقبل، على أن تَمكُثَ الأعمال الفنية التي ستقوم المتاحف العريقة والكبيرة بإعارتها للصغيرة والمتوسطة في أنحاء فرنسا، فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة واحدة، لتمكين عدد أكبر من الجمهور من اكتشافها. وستكلف عملية نقل هذه الأعمال الفنية وزارة الثقافة الفرنسية مبلغ 6 ملايين يورو.