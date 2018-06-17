شهود عيان: طائرة إسرائيلية تقصف سيارة شرق غزة

غزة: قصفت طائرة عسكرية إسرائيلية فجر الأحد، سيارة مدنية، شرقي حي الشجاعية، بمدينة غزة، دون أن يؤدي الحادث إلى وقوع إصابات.



وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن طائرة عسكرية استهدفت سيارة “أحد مسؤولي خلايا الطائرات الورقية والبالونات الحارقتيْن في قطاع غزة”.



وأضاف:” لقد جاءت الغارة رداً على تواصل إطلاق الطائرات الورقية الحارقة والبالونات المشتعلة نحو الأراضي الاسرائيلية”.



وقال شهود عيان ان سيارة من نوع ميتسوبيشي، كانت متوقفة أمام منزل بحي الشجاعية، الواقع شرقي مدينة غزة، تعرضت لقصف بصاروخ من طائرة إسرائيلية، ما أدى لتدميرها واحتراقها.



وبحسب مصادر طبية، لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.



ولم تصدر السلطات الفلسطينية في غزة، بيانا حول الغارة، كما لم تتوفر معلومات حول الشخص الذي تم استهداف سيارته.



ويطلق نشطاء فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ بداية مسيرات “العودة” التي انطلقت نهاية شهر مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية الإسرائيلية. (الأناضول)