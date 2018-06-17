سلاح الجو الليبي يشن غارات على مواقع جماعات تسيطر على الموانئ النفطية

بنغازي: أعلن الناطق العسكري للجيش الليبي، أن غرفة عمليات القوات الجوية الوسطى تشن غارات على مواقع وتجمعات الجماعات التي وصفها بالإرهابية في منطقة العمليات العسكرية من رأس لانوف حتى مشارف مدينة سرت.

وقال المسماري إن غرفة العمليات تنوه لكافة المواطنين المتواجدين في المنطقة عدم الاقتراب من المواقع التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة وتجمعاتهم ومواقع الذخائر والمعدات والآليات المسلحة.

وشنت قوات حرس المنشآت هجوماً على الموانئ النفطية وسط ليبيا حيث فرضت سيطرتها على مينائي رأس لانوف والسدرة، أكبر موانئ ليبيا النفطية، وتتمركز في هذه الاثناء بالمنطقة الممتدة من منطقه العقيلة إلى منطقه السدرة على ساحل البحر المتوسط. (د ب أ)