البشير: الفرصة متاحة للمعارضة لصنع مستقبل السودان

الخرطوم: دعا الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، إلى حفظ الحقوق الدستورية لكافة المواطنين، معتبراً أن “الفرصة متاحة أمام المعارضة للمشاركة في صنع حاضر ومستقبل البلاد”.

جاء ذلك في كلمته، خلال احتفالية بعيد الفطر، بمقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي يترأسه، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وشدد البشير، على ضرورة “حراسة توصيات الحوار الوطني، للوصول إلى انتخابات 2020، بالاتفاق على قوانين الأحزاب والانتخابات، وتكوين مفوضية مستقلة”.

وأضاف أن “المفوضية سيتم تشكيلها من الأحزاب السياسية”.

وأوضح البشير، أن حكومته ملتزمة بالتوافق حول المرحلة المقبلة، في الحوار الوطني، وكيفية حكم السودان.

وأشار إلى “حاجة الوطن إلى تضافر الجهود من كل الأحزاب السياسية، لتقديم نموذج يفضي لحل المشكلات والوصول إلى توافق”.

وأجاز مجلس الوزراء السوداني، الأحد الماضي، مشروع قانون الانتخابات الجديد لعام 2018، معتبراً أن هذا المشروع “سيقود إلى ممارسة سياسية راشدة وانتخابات حرة ونزيهة في 2020″.

وأعلنت أحزاب مشاركة في الحوار الوطني والحكومة، رفضها لقانون الانتخابات الجديدة، واتهمت حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم بصياغته للقانون لوحده، وعلى رأسها حزب “المؤتمر الشعبي”، وحركة “الإصلاح الآن”.

والحوار الوطني، مبادرة دعا لها الرئيس البشير عام 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح. (الأناضول)