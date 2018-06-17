وفاة الممثل المصري الشاب ماهر عصام إثر نزيف بالمخ

القاهرة: توفي الممثل المصري الشاب، ماهر عصام، الأحد، عن عمر ناهز 38 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وقال أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية بمصر، في تصريحات صحافية، إن ماهر عصام توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم بإحدى مستشفيات محافظة الجيزة (غرب القاهرة).

وأصيب عصام بنزيف حاد في المخ، وتم نقله إلى مستشفى لإجراء فحوصات طبية، قبل أن يدخل في غيبوبة تامة مؤخراً، وفق وسائل إعلام محلية.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة ظهر اليوم في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة).

وماهر عصام من مواليد عام 1979، وبدأ عمله في السينما في سن مبكرة.

وشارك في أفلام “فوزية البرجوازية” (1985)، و”امرأة متمردة” (1986)، و”النمر والأنثى” (1987)، و”هي فوضى” (2007).

كما شارك في أعمال تليفزيونية، من أهمها: “لدواع أمنية” (2001)، و”الملك فاروق” (2007)، و”فرقة ناجي عطا لله” (2012). (الأناضول)