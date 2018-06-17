ثمانية قتلى على الأقل في أعمال العنف في نيكاراغوا السبت

ماناغوا: أعلنت شرطة نيكاراغوا، مقتل ثمانية أشخاص على الأقل السبت في العاصمة ماناغوا، ما يرفع إلى 178 حصيلة ضحايا الاحتجاجات ضد الحكومة المستمرة منذ شهرين الى اكثر من 178 قتيلاً.

وقالت الشرطة في بيان، ان ستة من القتلى ينتمون إلى أسرة واحدة احترق منزلها بعد أن ألقى مسلحون ملثمون زجاجات حارقة عليه. والقتيلان الآخران سقطا في هجوم اثناء ازالتهما حواجز في طريق.

وتطالب المعارضة منذ شهرين برحيل الرئيس دانيال اورتيغا (72 عاماً) بطل الثورة الساندينية التي أطاحت الدكتاتورية في 1979. وقد حكم نيكاراغوا من 1979 الى 1990 بعد ازاحته اناستازيو سوموزا، ثم عاد الى السلطة في 2007.

وتوصلت الحكومة والمعارضة الجمعة الى اتفاق يسمح لمراقبين في مجال حقوق الانسان التوجه الى نيكاراغوا للتحقيق في اعمال العنف.

ووافق ممثلو المعارضة من جهاتهم على طلب اساسي للرئيس اورتيغا وهو خطة لانهاء اغلاق الطرق، كما اعلن المؤتمر الاسقفي الوسيط في الازمة.

وكشف رئيس مؤتمر الاساقفة الكاردينال ليوبولدو برينيس الجمعة أن الكنيسة طلبت من أورتيغا بتقريب موعد الانتخابات الرئاسية إلى العام 2019. لكن الرئيس لم يقبل بهذا الطلب مكتفيا بالقول “نكرر استعدادنا الكامل للاستماع لكل المقترحات في إطار المؤسسات والدستور”.

ويواجه اورتيغا موجة غضب منذ 18 نيسان/أبريل فجّرها مشروع لإصلاح نظام التقاعد تم التخلي عنه. لكن التظاهرات تحولت بسرعة الى حركة احتجاج شاملة ضد الرئيس المتهم بمصادرة الحكم وتقييد الحريات.

ويرى المتظاهرون الذين يطالبون برحيله ان فترة حكمه طويلة جداً، مطالبين بتقريب موعد الانتخابات الرئاسية التي يفترض ان تجرى في نهاية 2021 وباصلاحات دستورية.

ونصب المحتجون حواجز على اكثر من ثلثي طرق البلاد لمنع قوات مكافحة الشغب من المرور. وتعرقل هذه الحواجز نقل البضائع وتعطل التجارة الاقليمية.(أ ف ب)