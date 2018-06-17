مقتل 6 من “الدولة” في قصف جوي عراقي قرب سامراء

سامراء: أعلن مصدر عسكري عراقي الاحد، مقتل ستة من عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” داعش في قصف نفذه الطيران العراقي قرب قضاء سامراء.

وقال مصدر في قيادة عمليات سامراء، إن” ستة من عناصر داعش يتبعون لولاية شمال بغداد قتلوا خلال قصف لطيران الجيش العراقي الليلة الماضية بالتنسيق مع الاستخبارات في قرية الفرحاتية غربي ناحية الاسحاقي قرب سامراء”.

وأوضح أن” عناصر داعش كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية والمواطنين وقطع طرق في المناطق الغربية لقضائي بلد وسامراء والتي ترتبط بمحافظة الأنبار”.

كانت المنطقة قد شهدت في الآونة الأخيرة هجمات عدة راح ضحيتها العديد من المواطنين كان آخرها مطلع الشهر الحالي أسفرت عن مقتل عائلة مكونة من 12 شخصاً، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في العراق. (د ب أ)