رئيس الوزراء العراقي يؤكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة

بغداد: أكد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الأحد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

وقال العبادي، خلال لقائه بالقيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة العمليات المشتركة وتبادل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، إن أي سلاح خارج هذا الاطار يعد سلاح تعدٍ وفوضى، وأن والعمل جار على حصر السلاح.

وأضاف “أننا واجهنا تحديا وجوديا ولكننا خرجنا أقوى وأكثر توحدا وتم تحرير كامل أراضينا من داعش”.

وأشار إلى أن المعركة الثانية هي مع الفساد، ويجب أن يتم إبعاد المؤسسة الأمنية عن أي من مظاهر الفساد، وأن تبقى نزيهة وفوق الشبهات، وأن التحقيق يجري في أي شبهة.

وشدد العبادي على أهمية الجهد الاستخباري ودوره المهم جدا خلال المرحلة المقبلة وملاحقة الخلايا الارهابية. (د ب أ)