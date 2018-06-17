صدامات بين الشرطة الأسرائيلية ومستوطنين لدى إخلاء بؤرة عشوائية

القدس المحتلة: اصيب عشرة شرطيين إسرائيليين بجروح في صدامات مع مستوطنين أثناء إخلاء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة من تلك التي تصفها إسرائيل بـ”العشوائية”، بحسب ما اعلنت الشرطة.

وفي نظر القانون الدولي كل المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية لكن إسرائيل تفرق بين المستوطنات التي ترخص لها وتلك التي تقام بلا ترخيص أي “العشوائية”.

وكانت المحكمة العليا قررت في شباط/ فبراير 2017 ان قسما من مستوطنة تابوا الغربية في شمال الضفة الغربية المحتلة، يجب أن يزال لانه بني على املاك فلسطينية خاصة.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن 11 عنصرا اصيبوا “بجروح طفيفة” اثناء عملية الإخلاء الأحد عشرة منازل في المستوطنة. وتم توقيف ستة أشخاص أثناء العملية التي ستتواصل خلال النهار.

واعلنت منظمة مؤيدة للاستيطان اجلاء 40 شابا من المنطقة اصيب احدهم بجروح طفيفة.

وكانت الشرطة طردت الثلاثاء المستوطنين من 15 منزلا في بؤرة استيطانية أخرى شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

ويعيش في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين نحو ثلاثة ملايين فلسطيني وأكثر من 600 ألف مستوطن.(أ ف ب)