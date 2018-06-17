الاحتلال يدرس إنشاء ممر بحري لغزة في ميناء أسدود

لندن – “القدس العربي”: ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأنَّ الجيش الاسرائيلي يدرس آلية “تحسين الوضع الانساني” في قطاع غزة، حتى لا تقود الأزمة الإنسانية إلى حرب جديدة.

وقالت الصحيفة ان البحرية الاسرائيلية اقترحت نقل البضائع من قبرص الى قطاع غزة عن طريق ميناء أسدود.

ووفقاً للمشروع، فإنه سيتم نقل البضائع التجارية الى قطاع غزة بحراً من قبرص الى ميناء أسدود، ومن هناك الى غزة عن طريق معبر إيرز، ضمن شرط اسرائيلي يتمثل بفحص البضائع قبل نقلها للقطاع.