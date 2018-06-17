مارادونا يعتذر عن التدخين خلال مباراة الأرجنتين وايسلندا

موسكو: اعتذر الأسطورة الأرجنتيني دييغو ارماندو مارادونا الأحد عن انتهاك لوائح حظر التدخين في كأس العالم.

وأقدم مارادونا على التدخين خلال المباراة التي تعادل فيها منتخب الأرجنتين مع نظيره الايسلندي بهدف لمثله السبت في موسكو.

وشوهد مارادونا وهو يدخن داخل استاد سبارتاك أثناء المباراة، وقال في وقت لاحق أنه لم يكن على دراية باللوائح، مشيرا إلى أنه شعر بالتوتر بعد إهدار ليونيل ميسي لضربة جزاء للأرجنتين.

وقال عبر حسابه على شبكة “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي “اليوم كان صعبا على الأرجنتينيين، الكثير من التوتر خلال الظهور الأول في كأس العالم، كل شخص وله طريقته في الشعور بالأشياء، حقا لم أكن أعرف بأنه غير مسموح بالتدخين داخل الملعب”.

وتابع “اعتذر للجميع وللفيفا، هيا يا أرجنتين لندعم أولادنا، الآن أكثر من أي وقت مضى”.(د ب أ)