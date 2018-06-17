صلاح يشارك لليوم الثاني في تدريبات المنتخب المصري استعدادا لملاقاة روسيا

غروزني: شارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي لليوم الثاني على التوالي في التدريبات الجماعية للمنتخب المصري في مدينة غروزني الشيشانية استعدادا لمواجهة منتخب روسيا الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات الفراعنة بمونديال روسيا.

وانضم محمد صلاح للتدريبات الجماعية لمنتخب الفراعنة وتألق في التقسيمة لليوم الثاني على التوالي وبات جاهزا لقيادة هجوم المنتخب المصري في مواجهة نظيره الروسي على إستاد سان بطرسبرغ.

ويذكر أن محمد صلاح غاب عن مباراة المنتخب المصري الأولى في كأس العالم أمام منتخب أوروغواي بسبب الإصابة في الكتف قبل أن يتعافى ويؤكد قدرته على قيادة هجوم الفراعنة في مواجهة روسيا.(د ب أ)