نانسي تغني في إسطنبول وسلفي مع التركية أوزرلي يثير ضجة- (صور)

“القدس العربي”: قالت المغنية اللبنانية الشهيرة نانسي عجرم، إنها تحب إسطنبول الجميلة كالعادة، وعندما تحب بلدا تحب أن تغني فيه، وهو الأمر الذي دفعها لإحياء حفل في إسطنبول.

وأضافت عجرم، مساء السبت، حيث تقضي إجازة عيد الفطر في تركيا على هامش الحفل الفني، “أنا سعيدة لكوني في إسطنبول، وهي ليست المرة الأولى التي أكون فيها، وإن لم تكن لي حفلة فيها، أحب أن آتي إليها”.

وأوضحت كاشفة عن مشاعرها “أحب أن أغني في إسطنبول، أحب أن آتي سياحة إليها، وإسطنبول جميلة كما العادة”.

وقالت “وصلت أمس وتجولت في الشوارع التي تجاور الفندق الذي أقيم فيه، وهذه ليست المرة الأولى التي أزور فيها هذه المناطق، وإن كانت هناك مناطق كثيرة لا أعرف أسماءها”.

وخاطبت عجرم جمهورها في ختام كلامها بالقول “بداية أعايدهم وأقول لهم كل عام وهم بخير، ونتمنى أن تكون كل أيامهم أعياد، وأن تكون أعياد العالم العربي كلها أعياد خير، وأن يتابع جمهوري كل أعمالي”.

وأحيت المغنية اللبنانية المشهورة نانسي عجرم، مساء السبت، حفلا فنيا التقت فيه مع عشاقها في مدينة إسطنبول، بثاني أيام عيد الفطر السعيد، بعد غياب 6 سنوات عن تركيا.

وبحضور المئات، قدمت عجرم في الحفل مجموعة من أجمل أغانيها التي اشتهرت بها، الأمر الذي أثار إعجاب الحاضرين.

ومن جانب آخر، نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي المعروفة باسم “السلطانة هيام” سيلفي مع نانسي التي نشرت بدورها صورة لها مع النجمة التي عشقها متابعو المسلسلات التركية في العالم العربي بعد أدائها دور زوجة السلطان العثماني سليمان القانوني.

وأثارت الصور هذه ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد ببساطة أوزرلي وتلقائيتها وجمال نانسي.