مقتل 31 شخصا بهجوم انتحاري مزدوج في شمال شرق نيجيريا

كانو: قتل 31 شخصا على الأقل ليل السبت إلى الأحد في اعتداء انتحاري مزدوج نفذه عناصر مفترضون في تنظيم بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما افاد مسؤولون محليون.

وقال باباكورا كولو وهو عضو مليشيا محلية “وقع هجومان انتحاريان وانفجارات (…) في دامبوا الليلة الماضية، 31 شخصا قتلوا واصيب كثيرون بجروح”.

واستهدفت الهجمات التي نفذت مساء السبت في مدينة دامبوا في ولاية بورنو، اشخاصا كانوا يحتفلون بعيد الفطر.

وبعد الاعتداء المزدوج استهدف مسلحون الجمع الذي هرع الى مكان الاعتداء بالقنابل اليدوية ما اوقع المزيد من الضحايا.

وفجر انتحاريان شحناتهما من المتفجرات في حيي شواري وابارشاري في دامبوا ما اوقع ستة قتلى بين السكان، بحسب ما اضاف كولو الذي كان يتحدث من مدينة مايدوغوري الواقعة على بعد نحو 80 كلم من المدينة التي شهدت الهجمات.

واضاف “لا حاجة لان يقول لنا احد انها من فعل بوكو حرام”.

وأكد مسؤول في الحكومة المحلية طلب عدم كشف هويته الحصيلة.

وقال “تشير آخر حصيلة لإى سقوط 31 قتيلا لكن العدد يمكن أن يرتفع لانه هناك الكثير من الجرحى في حالة حرجة” مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الاشخاص اصيبوا في اطلاق قذيفين بعد دقيقتين من الاعتداء المزدوج.

وفي الأول من ايار/ مايو قتل 86 شخصا على الاقل في اعتداءين انتحاريين استهدفا مسجدا وسوقا في مدينة موبي في ولاية اداماوا المجاورة.

واوقع عنف بوكو حرام منذ تسع سنوات اكثر من 20 الف قتيل في المنطقة وامتد من شمال شرق نيجيريا الى النيجر وتشاد والكاميرون ما خلف ازمة انسانية حادة. كما ادى النزاع الى نزوح نحو 2,6 مليون شخص في نيجيريا. (أ ف ب)