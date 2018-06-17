إمرأة تصيب شخصين بجروح بمشرط في فرنسا

مرسيليا: اوقفت إمرأة الأحد في سيين سور مير في جنوب فرنسا بعد ان اصابت شخصين بجروح بمشرط في متجر وهي تردد “الله اكبر”، بحسب ما أفادت النيابة في مدينة تولون.

واوضح النائب العام برنار مارشال أن شخصا أصيب في الصدر واودع المستشفى. كما اصيبت موظفة بالمتجر بجروح طفيفة.

وعلق النائب العام “يبدو أنها حادثة معزولة لشخص يعاني من اضطرابات نفسية” موضحا “هذا لا يعني أنها ليست متطرفة”.

واضاف “هناك قرينة محاولة اغتيال وتمجيد جريمة ذات طابع ارهابي”.

ويجري تفيش منزل المعتدية الأحد خصوصا لمعرفة “ما إذا كانت لديها صلات بداعش”، بحسب المصدر ذاته.

واضاف “لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت الوقائع ارهابية لكنها في كل حال رهيبة”.