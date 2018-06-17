قتيل و20 جريحًا بإطلاق نار في مهرجان فني في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

واشنطن: أفادت وسائل إعلام أمريكية أن شخصًا واحدًا لقي مصرعه على الأقل، وأصيب 20 آخرون بجروح بعد تبادل إطلاق النار في مهرجان فني بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وكشفت شبكة “إيه بي سي نيوز″ أن إطلاق النار وقع على الساعة 2.45 صباحًا بتوقيت نيوجيرسي في “ترانتون” بنيوجيرسي في “أرت أول نايت” وهو حدث فني، يدعو لتعزيز الإبداع والتعلم وتقدير الفنون.

وقالت السلطات الأمريكية إن المهرجان حضره أكثر من 1000 شخص.

وقال المدعي العام لمقاطعة “ميرسر” انجيلو اونوفري إن من بين المصابين تم علاج 16 منهم لإصابات بأعيرة نارية وأربعة لأنواع أخرى من الإصابات.

وقالت السلطات إن عدة أشخاص أطلقوا النيران وتم انتشال أسلحة متعددة.

وقال أونوفري “كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ من ذلك بالنظر إلى المساحة المحصورة وعدد الطلقات التي بدا أنها أُطلقت.

وذكرت محطة “إيه بي سي” في فيلادلفيا أن “العديد من الأشخاص أصيبوا بنيران الأسلحة وتم استدعاء العديد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لمساعدة المصابين. كما تجاوبت إدارة الإطفاء والشرطة”.

وكشفت وكالة “أسوشيتد بريس″ الأمريكية، أن أربعة من المصابين حالتهم حرجة. (الأناضول)