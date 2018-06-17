ماكرون يدعو 1500 شخصا للاحتفال بعيد الموسيقى على أنغام موسيقى ’’الالكترو’’

باريس- ’’ القدس العبي’’- آدم جابر:

أعلن قصر الاليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا 1500 شخصا لحضر حفل موسيقي في باحة الاليزيه بمناسبة’’ عيد الموسيقى’’ الذي سيقام يوم الخميس 21 يونيو/حزيران الجاري.

وأوضح الاليزيه أن بإمكان الراغبين في حضور هذا الحفل للموسيقى الصاخبة (électro ) -الذي من المفترض أن يحضره الرئيس ماكرون وزوجته بريجيت لفترة قصيرة لتحية المشاركين- تسجيل طلباتهم على الموقع المحدد.

وكان الرؤساء السابقون لفرنسا قد نظموا بالفعل حفلات موسيقية في قصر الاليزيه، غير أنها المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم حفل لموسيقى (électro ). وتقول الرئاسة الفرنسية إن هذا الاختيار يعكس أهمية الفنانين الفرنسيين في هذا النمط من الموسيقى- “French Touch” – والذي تشتهر فيه عدة أسماء فرنسية على الصعيد العالمي في مقدمتهم دافيد غيتا و فرقة دافت بانك وغيرهم.

وسيحيي حفل ليلة الخميس اسم كبير في عالم موسيقى الـ(électro )وهو ” كافينسكي “، والذي سيكون إلى جانبه مجموعة من الفنانين و المنتجين الشّباب على غرار ’’كلوي’’ التي تعد واحدة من النساء القلائل في عالم موسيقى الـ(électro ).

ومنذ عام 1982 تحتفل فرنسا بعيد الموسيقى كل سنة في اليوم الـ 21 من شهر حزيران / يونيو، ومع مرور الوقت أصبح ظاهرة دولية بفضل ديناميكية الشبكة الثقافية الفرنسية في الخارج. ويقف كل من جاك لانغ مدر معهد العالم العري بباريس حاليا ووزير الثقافة وقتها بالإضافة موريس فلوري، مدير الموسيقى والرقص، وراء اطلاق فكرة هذا العيد، رغبة منهما في إعطاء مكان لموسيقي « الروك » و « الجاز » إلى جانب الموسيقى” الكلاسيكية “.