نتنياهو يجدد تأكيده على ضرورة انسحاب إيران من جميع الأراضي السورية

لندن-”القدس العربي”:

قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد، إنه جدد تأكيده خلال محادثاته مع الرئيس الروسي ووزير الخارجية الأمريكي، نهاية الأسبوع، على ضرورة خروج إيران من جميع الأراضي السورية.

واضاف لقد “أوضحت مرة أخرى المبادئ الأساسية التي ترشدنا حيال الأوضاع في سوريا، أولا، يجب على إيران أن تخرج من جميع الأراضي السورية وثانيا، أننا سنعمل، ونعمل حاليا، ضد المحاولات الإيرانية والمحاولات التي يقوم بها وكلاء إيران للتموضع عسكريا قرب الحدود الإسرائيلية وداخل العمق السوري. سنعمل ضد هذا التموضع في جميع الأراضي السورية ” “.

وبحسب ما ذكرت “روسيا اليوم” فان قادة إسرائيل أكدوا على أنهم لن يسمحوا لإيران بالتموضع داخل سوريا، والتي تشهد صراعا منذ 2011.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن خلال الأشهر القليلة الماضية عددا من الغارات على أهداف قال مسؤولون إسرائيليون إنها مواقع عسكرية إيرانية داخل سوريا.