إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال على حدود غزة

غزة: أصيب، اليوم الأحد، فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الشرقية بين غزة وإسرائيل.

وقال مسعفون ميدانيون، للأناضول، إنّ “فلسطينيًا أصيب باليد، نتيجة إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي عليه، أثناء تواجده قرب الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع″.

وأضاف المسعفون أنه جرى نقل المصاب من المنطقة الحدودية حتى مستشفى ناصر الطبي جنوبي القطاع.

ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، يتجمهر الفلسطينيين، قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، ضمن المشاركة في مسيرات “العودة” للمطالبة بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها قسراً عام 1948. (الأناضول).