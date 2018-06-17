طفلة ذكية تغلبت على والديها لكي تلعب – (فيديو)

لندن – “القدس العربي” : تمكّنت طفلة صغيرة ذكية للغاية من تكساس من التغلّب على والديها مرات عدة من أجل الحصول على وقت إضافي من اللعب والمرح.

والدي الطفلة إيلا البالغة من العمر 22 شهراً يقومان عادة بوضعها في سريرها للنوم قبل أخيها الأكبر . إلا أن الطفلة فاجأت أهلها مرات عدة بقدرتها على التسلسل والخروج من سريرها للعب خلال وقت النوم.

ارادت والدتها أن تعرف الطريقة التي تعتمدها إيلا للخروج من السرير، فوضعت هاتفها الخلوي في الغرفة وقامت بتصويرها. وقد اكتشفت الوالدة الطريقة “المبتكرة” التي تستخدمها الطفلة لاجتياز “الحاجز″ والخروج من السرير.