إيرادته أعلى من الأصلي في مصر بـ 7 أضعاف .. القاهرة تطالب اليونسكو بالتدخل لهدم ” تمثال ابو الهول الصيني” -(فيديو)

لندن-” القدس العربي”:

طالبت السلطات المصرية في نداء إلى منظمة يونسكو بالتدخل لتفكيك وهدم النسخة المقلدة من تمثال أبو الهول في الصين حسبما ذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

وكانت الصين قد بنت النسخة المعدلة من التمثال عام ٢٠١٤ في منطقة ثقافية صناعية في شمال البلاد، وبنفس حجم التمثال الأصلي الموجود في منطقة الجيزة بمصر

وذكر المسؤولون الصينيون آنذاك أن التمثال سيستخدم في تصوير بعض المسلسلات التليفزيونية، وسيتم تفكيكه بعد ذلك، حيث قامت الصين بإزالة الرأس فقط، ومنذ شهر تم إعادته مرة أخرى

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين المصريين لم يتواصلوا فقط مع اليونسكو، بل أجروا محاولات مماثلة مع وزارة الخارجية الصينية، معتبرين أن النسخة الصينية من أبو الهول تُعتبر إساءة لتراث مصر الثقافي.

وقال الرحالة المصري احمد “حجاجوفيتش” ان “أبو الهول التقليد” الذي قامت الصين بإنشائه تصل ارباحه 7 أضعاف أرباح “ابو الهول الأصلي.”

فيديو من العام الماضي يشرح كيف أصبح ابو الهول الصيني مزارا سياحيا مهما .