“الشاباك” يعلن اعتقال خلية فلسطينية بزعم تخطيطها لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية‎

القدس: أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، اليوم الأحد، اعتقال “خلية” فلسطينية زعم أن “خططت لتنفيذ عمليات ضد أهداف اسرائيلية”.‎

وأضاف في بيان أن اعتقال “أفراد الخلية المكونة من 20 فلسطينيا تم على عدة مراحل، حيث تم الانتهاء من اعتقالهم جميعا في أواخر نيسان/أبريل الماضي”.

وأوضح أن “الخلية اعتقلت في محافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية، لتخطيطهم لتنفيذ هجمات في تل أبيب والقدس ومستوطنة ايتمار شمالي الضفة، إلى جانب عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات”.

وزعم البيان أن “غالبية المعتقلين ينتمون لحركة حماس، وأن بعضهم لديه نشاطات سابقة، منها تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة”.

وأضاف أن “من أبرز أفراد الخلية المعتقلة شخصان أحدهما “معتصم سالم” (35 عاما)، و “فارس الزبيدي” (33 عاما) وكلاهما من نابلس″.(الأناضول).