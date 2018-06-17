تحقيقات أمريكية كندية عقب تهديد سفيرة واشنطن بالقتل

لندن-”القدس العربي”:

تلقت السفيرة الأمريكية لدى كندا، كيلي كرافت، ظرفا بريديا يحتوي على مسحوق أبيض وتهديدات بالقتل، حسبما ذكرت قناة CTV التلفزيونية.

وقالت القناة إن الرسالة الموجهة إلى كرافت تلقتها السفارة يوم الخميس الماضي، وأن التحليل الذي أجري للمسحوق الموجود في الظرف لا يمثل أي خطورة.

واضافت القناة ان مرسل الظرف هدد السفيرة بالقتل كما تضمنت الرسالة تهديدا للرئيس الامريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن الاجهزة الأمنية الأمريكية والكندية تجري تحقيقا موسعا حول لحادث.