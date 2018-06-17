أنجلينا جولي مهددة بالسجن

لندن – “القدس العربي” : رغم توصل انجلينا جولي و براد بيت لاتفاق بخصوص حضانة اطفالهما الستة بشكل مؤقت، إلا أن النجمة الامريكية باتت مهددة بالسجن اذا لم تنفذ طلب طليقها .

وجاء في موقع Access Hollywood ، ان انجلينا ترفض السماح لاطفالها بقضاء وقت كاف برفقة والدهم خوفاً من ان تصبح علاقته بهم مقربة للغاية ، مما يضعف موقفها عند مناقشة مسألة الحضانة امام القضاء

وقد شددت المحكمة في آخر جلسة لها لمتابعة حضانة الأطفال، أنه على النجمة الأمريكية أن تلتزم بالجدول الذي تم إعداده بالنسبة لحضانة الأطفال طوال فصل الصيف، والذي يلزمها بأن تسمح للاطفال الخمسة الصغار بالبقاء مع والدهم خلال تصويرها فيلم “Maleficent 2″ في بريطانيا، بينما يمكن للابن الأكبر مادوكس أن يبقى حيث يختار خلال ذلك الوقت.

وكان الأطباء النفسيين قد أكدوا أن ابتعاد الأطفال عن والدهم لفترة طويلة ليس جيداً على صحتهم النفسية، ولهذا قد تقوم المحكمة بإتخاذ قرارات عنيفة والحكم بسجن أنجلينا جولي إذا لم تسمح للأطفال بالبقاء مع والدهم.